Tanzanya'daki Victoria Gölünde, adalar arası yolcu taşıyan bir feribot battı. 79 kişi hayatını kaybetti, 200 kişi ise hâlâ kayıp....

Afrika'nın en büyük gölü Victoria'daki Ukara adasına giden bir feribot alabora oldu.



Batan feribottan sadece 37 kişi sağ olarak kurtarılabildi. Olayda 79 kişi hayatını kaybetti. 200 kişinin ise boğulmuş olmasından endişe ediliyor.



Yerel yetkililer ölü sayının artabileceğini açıkladı.



Feribot'un mısır ve çimento çuvalları dahil olmak üzere kargo taşıdığı da belirtildi. Kazanın aşırı yüklenme nedneiyle yaşandığı ihtimali üzerinde duruluyor.



Yüzlerce yolcu taşıyan, bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı.



ulusal.com.tr