Önce Hiroşima 3 gün sonra da Nagazaki... 73 yıl önce Japonya'nın bu iki büyük kenti, atom bombalarının hedefi oldu. Bombaların sahibi Amerika Birleşik Devletleri, emri veren de dönemin başkanı Truman'dı. Sonuç bilindiği gibi, yaklaşık 200 bin kişi hayatını kaybetti. Vicdanlara sığmayacak o saldırının üzerinden tam 73 yıl geçti.

Yer Japonya'nın Hiroşima kenti. Saat sabah 8.15. Amerika Hava Kuvvetlerinin “Enola Gay” isimli uçağından atılan, Uran 235 yüklü atom bombası 43 saniye sonra Hiroşima kentinin 600 metre üzerinde patladı.Bombanın adı "Küçük Çocuk"tur. Ama verdiği zarar, yarattığı yıkım, vicdanlarda bıraktığı iz küçük bir çocuğun masumiyetinin milyonlarca kilometre uzağındadır. Atom bombasının etkisiyle saniyeler içinde 440 metre hızla büyük bir ateş topu oluşur, sıcaklığı 4 bin dereceye çıkar. 3 dakika sonra gökyüzünde simsiyah bir bulut oluşur, kapkara bir yağmur yağar. 700 bin insanın vücudu feci şekilde tahrip olur. Birkaç gün içinde 100 bin insan hayatını kaybeder.3 gün sonra yani tarih 9 Ağustos 1945. Bu kez hedef Japonya’nın diğer bir kenti olan Nagazaki. Bombanın adı ise "Şişman Adam" isimli. Nagazaki Plütonyum bombasıyla vurulur.Endüstriyel medeniyetin icadı, 1945 yılındaki bu saldırılarla tarihe kara bir leke olarak geçti. Her iki bombanın etkisi ile yaklaşık 200 bin kişi öldü. Sonraki yıllarda 100 bin kişi zararlı ışınların etkisiyle hayatını kaybetti.Yıllar geçse de o bombaların etkisi geçmedi. Araştırmalara göre halen, yılda normal ölümlere ek olarak 2 bin insan, “Küçük Çocuk” ve “Şişman Adam”ın etkisiyle hayatını kaybediyor.Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalarla sözde "Pax Americana" fiilen başladı. Amerika, tüm dünyaya mesajını verdi. Yeni hegemon artık oydu. Amerika için "Ben artık ölümüm" dönemi başlamıştı.Nükleer gücün askeri alanda kullanılması, bir silahlanma yarışını da tetikledi.