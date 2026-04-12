Tarihi kalede izdiham: 30 kişi hayatını kaybetti

Haiti’deki tarihi Laferriere Kalesi’nde düzenlenen geleneksel kutlama etkinliği faciayla sonuçlandı. Ülkenin kuzeyinde bulunan kaleye çok sayıda turistin katıldığı etkinlikte izdiham yaşandı.

Haiti basınına yansıyan bilgilere göre organizatörlerin kalabalığı kontrol etmek amacıyla yalnızca tek bir giriş-çıkış noktası açması büyük bir yoğunluğa neden oldu. Bu durum kısa sürede izdihama dönüştü.

Yaşanan olayda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

19’uncu yüzyılda inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Laferriere Kalesi, ülkenin en önemli turistik noktaları arasında bulunuyor.