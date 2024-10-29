Tarihin en büyük soygunu: 22 ton çalındı!

New York Times'ın haberine göre Neal's Yard, büyük bir Fransız varlığının yasal toptancısı gibi görünen bir firmadan gelen büyük bir sipariş aldı. Şirket, Galler'deki Holden'ın mandırası da dahil olmak üzere üç üreticiden toplam 22 ton peynir temin etti. Mandıra sahibi Patrick Holden, “Böyle bir şeyin bolluğunu hiç düşünmemiştik. Fransız bir süpermarketin peynirlerimizi sanıyorduk" dedi.

Neal's Yard, Eylül ayında iki parti halinde gönderildi ve ödemenin 7 Ekim'de yapılması gerekiyordu. Ancak ödeme yapılmayınca şirket, durumun değişimi başladı. Sonuç olarak alamayan Neal's Yard, 21 Ekim'de dolandırıldıklarını fark etti ve Londra polisine başvurdu. Londra Metropolitan Polisi, Southwark'taki Neal's Yard deposundan büyük miktarda peynirin çalındığına dair bir ihbar aldıklarını doğruladı.

Süt ürünleri sektöründe benzer şekilde çalıştırılan vakalar daha önce de yaşandı. 2015 yılında İtalyan polisi, 875 bin dolar değerinde Parmigiano-Reggiano çalmakla suçlanan bir çeteyi tutuklamıştı. Wisconsin'de 2016'da 46 bin tane peynir yüklü bir römork çalınmış, yakın zamanda ise Hollanda'da 23 bin dolar değerinde peynir hırsızlığı yaşanmıştı.