Tarihte bir ilk! Mamdani, New York'un ilk müslüman belediye başkanı oldu

Demokratların adayı Zohran Mamdani, ABD'nin en büyük kenti New York'ta milyonlarca kişinin oy kullandığı belediye başkanlığı seçiminden, resmi olmayan sonuçlara göre zaferle ayrıldı. 34 yaşındaki Uganda doğumlu Mamdani, bağımsız aday olarak yarışan eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu mağlup ederek, ABD'nin en büyük kentinin başına geçen son yüzyıldaki en genç isim oldu.

Associated Press'in aktardığına göre, oyların yüzde 90'ından fazlasının sayıldığı seçim sonuçlarında Mamdani'nin zaferi yüzde 50,4'lük oyla geldi. Rakibi Andrew Cuomo ise yüzde 41,6'lık bir oy oranına ulaşabildi. Diğer bir aday olan Curtis Sliwa ise yüzde 7,1'de kaldı.

New York Seçim Kurulu'na göre, bu yarışta 2 milyondan fazla kişi oy kullandı. Bu rakam, son 50 yıl içerisinde bir belediye başkanlığı seçiminde kaydedilen en yüksek katılım olarak tarihe geçti. Mamdani'nin zaferi, aynı zamanda tarihi bir anlam da taşıyor; genç siyasetçi kentin ilk Güney Asyalı ve Müslüman belediye başkanı olarak seçildi.

"BİR SİYASİ HANEDANLIĞI DEVİRDİK"

Mamdani, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı konuşmasında, kazandığı zaferi geçim sıkıntısı çeken işçi sınıfı için bir kazanım olarak nitelendirdi.

"New York, bu gece değişim için bir yetki verdin" diyen Mamdani, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her sabah tek bir amaçla uyanacağıma söz veriyorum: Bu şehri, bir önceki günden daha iyi hale getirmek." Karşısındaki büyük kalabalığa seslenen genç siyasetçi, "Arkadaşlar, bir siyasi hanedanlığı devirdik" dedi. Konuşması sırasında "umut" kelimesini birçok kez tekrar eden Mamdani, "Bugün net bir sesle tekrar ettik: Umut yaşıyor" diye konuştu.

Mamdani, konuşmasında ABD Başkanı'na da doğrudan seslendi: "Donald Trump, izlediğini bildiğim için sana dört kelime söyleyeceğim: Şimdi televizyonunun sesini aç". Trump'ı "ortaya çıkaran şehrin artık onu yenebileceğini" kaydeden Mamdani, "Bu karanlık dönemde New York ışık olacak" diye konuştu. 30 dakikadan kısa süren bu konuşmada Mamdani, seçim kampanyası sırasında verdiği birçok vaadi de anlattı. Şehri daha yaşanabilir hale getirmek için ücretsiz ve hızlı otobüsler, evrensel çocuk bakımı ve artan kira fiyatlarıyla mücadeleye yönelik vaatlerini bir kez daha yineledi.

"BU GECE ONLARIN GECESİ"

Seçim sonuçlarının ardından Andrew Cuomo da bir konuşma yaparak yenilgiyi kabul etti. Cuomo, Mamdani'nin adını duyduğu anda yuhalamaya başlayan destekçilerini, "Hayır, bu doğru değil" diyerek uyardı. Yeni belediye başkanına her şekilde yardım etmeye hazır olduğunu söyleyen Cuomo, "Bu gece onların gecesi" dedi.

Kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Mamdani, seçim kampanyasının merkezine "yaşamı daha erişilebilir kılmayı" yerleştirmişti. Yüksek gelirli bireylere ve şirketlere uygulanacak yeni vergilerle finanse edilecek sosyal programları genişletme sözü verdi. Mamdani, yalnızca birkaç ay önceye kadar New York Eyalet Meclisi'nde görev yapan ve nispeten tanınmamış bir isimdi. Ancak kampanyasının internet üzerinden hız kazanmasıyla yaz aylarında Demokrat Parti ön seçimlerinde zafer elde etti ve ulusal çapta dikkat çekti. Mamdani'nin bu beklenmedik yükselişi, Demokrat Parti içinde "merkezde" konumlanarak kararsız seçmenleri geri kazanmak yerine, daha ilerici ve sol görüşlü adaylara yönelme çağrısı yapanların elini güçlendirdi.

Ancak Mamdani, halihazırda Cumhuriyetçilerin ve Başkan Donald Trump'ın hedefi haline gelmiş durumda. Cumhuriyetçiler, onu Demokrat Parti'nin "radikal" bir yüzü olarak gösterdi. Trump ise, "komünist" olarak nitelendirdiği Mamdani'nin seçilmesi durumunda kentin federal fonlarını keseceğini defalarca söyledi.

Kapsamlı sosyal politika vaatlerini nasıl finanse edeceği konusunda soru işaretleri bulunan Mamdani'nin, yürütme deneyimi olmayan bir siyasetçi olarak Trump yönetimiyle olası bir gerginliği nasıl yöneteceğine siyasi analistler kuşkuyla bakıyor. Mamdani, seçim kampanyası süresince anketlerde haftalar boyunca Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa'nın önünde, çift haneli farkla liderliğini korumuştu.