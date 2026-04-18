Tasnim: İran ikinci tur müzakereleri kabul etmedi

Tahran yönetimi, ABD ile yürütülen diplomatik müzakerelerin yeni turuna kapılarını kapattı.

Tasnim Haber Ajansı muhabirinin ilgili makamlardan edindiği bilgilere göre İran, Trump yönetiminin ilan ettiği deniz ablukası ve masadaki ısrarlı istekler nedeniyle ikinci tur görüşmeleri kabul etmedi. Diplomatik kaynaklar, iki ülke arasında devam eden müzakere sürecindeki düğümün çözülemediğine işaret ediyor.

MASAYI DEVİREN İKİ KRİTİK NEDEN: TRUMP'IN HAMLESİ VE İSTEKLER

İran tarafının yeni görüşmeleri reddetme kararının temelinde iki ana faktör bulunuyor. Birincisi, Trump yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukası ilan etmesi; ikincisi ise Amerikalıların masadaki "aşırı talepleri" ve bunların sürdürülmesi. Tahran, bu iki başlığı diplomatik sürecin önündeki en büyük engel olarak değerlendiriyor. Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığı haberde, İran'ın bu yaklaşımlar karşısında "yıpratıcı ve faydasız müzakerelerle zamanını boşa harcamak istemediği" ifadesi kullanılıyor.

Müzakereleri durduran İran yönetimi, diplomatik masaya dönmek için Washington'a net bir şart koştu. Tahran, görüşmelerin devamlılığı için ABD'nin mevcut "aşırı taleplerinden" kaçınmasının temel bir zorunluluk olduğunu vurguluyor. İranlı yetkililer, ABD tarafı bu tutumunu değiştirmediği sürece masada yer almanın bir anlam taşımadığını belirtiyor.

İran'ın müzakereleri reddetme ve şartlarını ortaya koyma yönündeki bu kritik kararı, Pakistanlı arabulucu aracılığıyla Washington yönetimine resmi olarak iletildi.