Tatbikat 'arama çalışmasına' döndü: Fas’ta 2 ABD askeri kayboldu

ABD ordusu, Fas’ta düzenlenen çok uluslu askeri tatbikat sırasında iki askerin kaybolduğunu açıkladı. Olayın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFRICOM olarak bilinen Afrika Komutanlığı, iki askerin Cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Tan Tan şehri yakınlarında bulunan Cap Draa Eğitim Alanı civarında kaybolduğunu duyurdu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada, “Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve arama çalışmaları sürüyor” ifadelerine yer verildi.

AFRICOM, ABD, Fas ve Afrika Aslanı tatbikatına katılan diğer ülkelerin kara, hava ve deniz unsurlarının dahil olduğu kapsamlı bir arama kurtarma operasyonu başlatıldığını bildirdi.