Tatil cennetinde can pazarı! Sürat teknesi alabora oldu: 15 ölü, 21 yaralı

Vietnam'ın güneyinde sert deniz koşullarına yakalanan ve içerisinde Hintli turistlerin bulunduğu sürat teknesinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tatil cennetinde can pazarı! Sürat teknesi alabora oldu: 15 ölü, 21 yaralı
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Olay, Vietnam'ın güneyinde, ada turları için dünyanın dört bir yanından turist çeken Tayland Körfezi'ndeki An Thoi Takımadaları bölgesinde meydana geldi.

Cumartesi günü Vietnam'ın en büyük adası olan Phu Quoc'un yaklaşık 10 kilometre (altı mil) güneyinde yer alan el değmemiş Hon May Rut Ngoai adasından hareket eden sürat teknesi faciayla karşılaştı. Yerel yetkililer, içinde 32 Hintli turist ve dört mürettebatın bulunduğu geminin adadan yaklaşık 400 metre (1.312 ft) açıkta sert deniz koşullarında alabora olduğunu bildirdi.

TEKNEDE MAHSUR KALANLARI DİĞER TURİSTLER FARK ETTİ

Vietnam'ın VnExpress haber ajansının aktardığı bilgilere göre, şiddetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar nedeniyle devrildiği düşünülen sürat teknesinin imdadına bölgede faaliyet gösteren diğer turistik tekneler yetişti. Faciayı gören birkaç tekne hızla yardıma koşarak alabora olan deniz aracının içinde mahsur kalan çok sayıda yolcuyu tespit etti. Çevredeki denizcilerin yoğun çabaları sonucunda 21 kişi batmakta olan tekneden sağ olarak çıkarıldı.

Bölgede görevli üst düzey Komünist yetkili Nguyen Tien Hai, olay yerindeki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, yetkililerin ölenlerin ve hayatta kalanların kesin sayısını doğrulamak için çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Müdahalelerin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Hai, "En büyük öncelik kurtarma, tüm kurbanları kıyıya çıkarmak ve hayatta kalanlara acil bakım sağlamaya odaklanmaktır" ifadelerini kullandı.

KİMLİKLER YAYINLANDI, YARDIM HATTI KURULDU

Yaşanan can kayıplarının ardından Vietnam'daki Hindistan Büyükelçiliği hızla harekete geçti. Meydana gelen tekne faciasını trajik olarak nitelendiren büyükelçilik yetkilileri, alabora olan teknede bulunan 32 Hint vatandaşının tam listesini kamuoyuyla paylaştı. Diplomatik kaynaklar, kazazedelerin ülkelerindeki yakınlarıyla iletişimi sağlamak için özel telefon yardım hatları oluşturdu. Büyükelçilik yönetimi, kurulan bu hatların "etkilenen ailelere bilgi ve yardım sağlamak" amacıyla faaliyete geçirildiğini duyurdu. Eğlence amacıyla çıkılan tur, iki ülkenin resmi makamlarının yürüttüğü cenaze ve tedavi işlemleriyle devam ediyor

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