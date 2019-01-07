Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, aile şiddetinden kaçarken Bangkok Havalimanında alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı genç kadının iradesi dışında her hangi bir ülkeye iade edilmeyeceği açıklandı.

Tayland'da yayın yapan Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadının Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından değerlendirilmesi için Tayland'da tutulacağını belirtti.



Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn, Avustralya'ya aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok Havaalanında Suudi yetkililerin talebiyle alıkonulan ve bunun üzerine kendini havalimanında bulunan bir otel odasına kapatan genç kadının iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini ifade etti.



Hakparn, "Gitmek istemiyorsa onu zorlamayacağız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve biz, onu dinleyeceğiz, herhangi bir ülkeye iltica başvurusunda bulunup bulunmadığını soracağız, ona göre koordinasyonu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.



BMMYK Tayland Temsilciliği, BM yetkililerinin genç kadın ile ile iltica koşullarını konuşmak üzere temas kurduğunu bildirdi.



Kuveyt'te yaşayan ailesine iade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un Twitter'da yaptığı paylaşımlar, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği'nden yetkililerin genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti.