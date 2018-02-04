Tayvan adasında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tayvan adasında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.



Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, merkez üssü Tayvan’ın Hualien ilçesinin 24 kilometre kuzeydoğusunda tespit edilen depremin 15,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.



Çevre kentlerde de hissedildiği belirtilen şiddetli depremin ardından 3 ila 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, henüz ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.