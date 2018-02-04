CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
TSK: 2 asker şehit oldu
TSK: 2 asker şehit oldu
Haramidere metrobüs durağında kaza
Haramidere metrobüs durağında kaza
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan adasında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tayvan’da 5,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan adasında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Tayvan Merkezi Meteoroloji Bürosu, merkez üssü Tayvan’ın Hualien ilçesinin 24 kilometre kuzeydoğusunda tespit edilen depremin 15,1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Çevre kentlerde de hissedildiği belirtilen şiddetli depremin ardından 3 ila 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedilirken, henüz ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Etiketler; #Tayvan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.