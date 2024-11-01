Tayvan'da tayfun felaketi! Kong-rey Tayfunu yıktı geçti

Tayvan, Kong-rey Tayfunu ile mücadele ediyor. Acil Durum Operasyon Merkezi, sel ve toprak kayması tehlikesi bulunan bölgelerdeki 9 bin 658 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Nantou ilinde devrilen bir ağaç küçük kamyonete çarptı. Aracın içindeki 56 yaşındaki yabancı uyruklu 1 kadın yaşamını yitirdi. Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller nedeniyle çeşitli illerde 73 kişi yaralandı. Adadaki 12 yerleşimde 91 acil durum barınağına 1822 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Şiddetli rüzgâr ve yağış, ada genelinde sellere ve toprak kaymalarına yol açtı. Evler, yollar ve altyapı zarar gördü. Tayfun nedeniyle ada genelinde 153 bin hanenin elektriğinin kesildiği, 96 bin haneye halen elektrik verilmediği bildirdi.

241 uçak seferi iptal edildi. Tren seferleri durduruldu. Adadaki 22 şehir ve il düzeyindeki yerleşimde okullar ve iş yerleri tatil edildi.

Tayvan'ın karşında Çin'in doğu kıyısındaki Fucien eyaletinde de tayfun nedeniyle ikinci seviye alarm ilan edildi.

Tayfunun yol açabileceği afet koşullarına karşı önlem olarak kurtarma gemileri, helikopterler ve devriye botları hazır tutuluyor.

Tayfunun saatteki hızı 184 kilometreye ulaşıyor ve kesintisiz rüzgârlar taşıyor. Kong-rey bu yıl Pasifik Okyanusu'nda yaşanan 21’inci tayfun oldu.