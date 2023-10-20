Tebriz'de Uluslararası Turizm Fuarı Yapıldı

İran’ın Tebriz şehri, 10’uncu Ulusal El Sanatları ile 2’inci Uluslararası Turizm Fuarı’na ev sahipliği yaptı. Fuarda turizm alanında faaliyet yürüten firmalar hizmetlerini halka tanıttı. Halı dokumacılığından ahşap oymacılığına, İranlı sanatçılar da el emeğiyle yaptıkları ürünleri sergiledi.

Editör: Gürkan Demir
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Bu yıl Tebriz’de ikincisi düzenlenen uluslararası turizm fuarında havayolu şirketleri, oteller ve bu alanda faaliyet yürüten diğer kurumlar yer aldı. Türkiye’den Türk Hava Yolları ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB’a bağlı turizm firmaları katıldı.

10’uncusu düzenlenen Ulusal El Sanatları Fuarı’nda ise İranlı sanatçılar hünerlerini sergiledi. Halı dokumacılığından ahşap oymacılığına, minyatür çizimlerinden dekoratif eserlere binlerce ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanlığı’nın ev sahipliğinde eş zamanlı düzenlenen fuarlara halkın yoğun ilgisi oldu. Fuarda Ulusal Kanal’a konuşan Doğu Azerbaycan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Genel Müdürü Ahmed Hamzazade, Türkiye’den gelecek misafirlere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# tebriz # turizm fuarı
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