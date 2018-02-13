Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
Emniyet harekete geçti! Gözaltına alındı
İlber Ortaylı harekete geçti
İlber Ortaylı harekete geçti
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
Akar: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım
ABD’den PYD/PKK’ya 550 milyon dolar yardım

Tecavüzle suçlanan Fransa Maliye Bakanı ifade verdi

Fransa Maliye Bakanı Darmanin'in, Paris Savcılığınca hakkında tecavüz suçlamasıyla ön soruşturma açılmasının ardından bu sabah ifade verdiği ortaya çıktı

Tecavüzle suçlanan Fransa Maliye Bakanı ifade verdi

 Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin'in, hakkındaki tecavüz suçlaması nedeniyle ifade verdiği bildirildi.

BFM televizyon kanalı, tecavüzle suçlanan Bakan Darmanin'in bu sabah ifade verdiğini duyurdu.

Paris Savcılığı'nın, Darmanin hakkında "tecavüz" suçlamasıyla 22 Ocak'ta ön soruşturma açtığı ortaya çıkmıştı. Soruşturmanın, 2009 yılında Darmanin tarafından tecavüze uğradığını öne süren kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığı belirtilmişti.

Kadının geçen ay savcılığa gittiği, Darmanin'in ise söz konusu iddiaların iftira olduğunu gerekçe göstererek, şikayette bulunduğu kaydedilmişti.

Konuya ilişkin Darmanin hakkında geçen yıl haziran ayında da soruşturma açılmış, mahkeme takipsizlik kararı vermişti.

Bu arada, haftalık Ebdo dergisi, birkaç gün önce Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot hakkında 2008'de tecavüz suçlamasıyla soruşturma açıldığını yazmıştı. Hulot da bu dergi hakkında hakaret nedeniyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tecavüz #fransız bakan #Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin #Fransa Ekoloji Bakanı Nicolas Hulot #fransa
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.