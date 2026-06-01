Tedavi yok, ilaç yok, temizlik yok! İsrail hapishanelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki tutukluların temel tıbbi bakımdan yoksun bırakılarak ölüme terk edildiğini bildirdi. Mahkumların tedavi haklarının ellerinden alındığını ve yetersiz hijyen ve açlık politikaları nedeniyle bulaşıcı hastalıkların hızla yayıldığı açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Tedavi yok, ilaç yok, temizlik yok! İsrail hapishanelerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'ü aştı
Yayınlanma: Güncellenme:

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yayımlanan yazılı rapora göre, İsrail cezaevlerinde tutulan mahkumların tıbbi tedavi hakkından mahrum bırakılması doğrudan bir işkence yöntemi halini aldı.

Cemiyet, yaşanan hak ihlallerine İsrail’in Ofer Cezaevi’nde tutuklu bulunan 31 yaşındaki Filistinli Azmi Nadir Ebu Halil’in durumunu örnek gösterdi. Nisan 2025’ten bu yana cezaevinde uyuz hastalığıyla mücadele eden Ebu Halil'in sağlık durumunun giderek kötüleştiği saptandı.

KAN TAHLİLLERİ GİZLENİYOR

Tutukluyu bizzat ziyaret eden avukatın aktardığı bilgiler, cezaevindeki fiziksel koşulların ve sağlık krizinin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor. Avukat, Ebu Halil’in vücudunda belirgin deri döküntüleri gözlemlediğini; müvekkilinin son aylarda aralıksız mide ve karın ağrısı ile denge kaybı şikayetleri yaşadığını belirtti. Tüm bu semptomlara rağmen tutukluya herhangi bir net teşhis konulmadı.

Ebu Halil, cezaevi içerisinde baskınların ve mahkumlara yönelik kötü muamelenin hız kesmeden devam ettiğini aktardı. Ayrıca içeride bilinçli bir açlık politikasının yürütüldüğünü ve uyuz hastalığının koğuşlar arasında yayılmaya devam ettiğini söyledi. Yapılan kan tahlillerinin sonuçları tutukluya ve avukatına teslim edilmezken, sağlık durumuna ilişkin bilgi alma talepleri hapishane yönetimi tarafından karşılıksız bırakılıyor. Cezaevi doktorunun, hastadaki belirtilerin daha ciddi olası hastalıklara da işaret edebileceği yönündeki belirsiz değerlendirmelerinin ise tutuklu üzerindeki psikolojik baskıyı daha da tırmandırdığı ifade ediliyor.

"İSRAİL HAPİSHANELERİ İNFAZ VE İŞKENCE ALANINA DÖNÜŞTÜ"

Filistin Esirler Cemiyeti, Ebu Halil'in yaşadıklarının münferit bir vaka olmadığını; kendisinin, cezaevlerinde benzer sağlık krizleriyle boğuşan binlerce Filistinli esirden yalnızca biri olduğunu kaydederek "İsrail hapishaneleri infaz ve işkence alanına dönüştü." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, hapishane yönetiminin temizlik malzemelerine erişimi kısıtladığı, genel hijyen koşullarının yetersiz kaldığı ve mahkumların düzenli duş alma imkanlarının sınırlandırıldığı bilgisine yer verildi. Temel hijyenden yoksun bırakılmanın, başta cilt hastalıkları olmak üzere çeşitli salgınların cezaevlerinde hızla yayılmasına yol açtığı vurgulandı.

8 EKİM'DEN BU YANA BİLANÇO GİDEREK AĞIRLAŞIYOR

Cezaevlerindeki koşulların, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana çok daha sert ve ölümcül bir hal aldığı belirtiliyor. Bu süreçte mahkumların sağlık hizmetlerine erişiminin engellenmesi istisnai bir durum olmaktan çıkarak cezaevlerinde yaygın bir uygulamaya dönüştü.

Artan baskılar ve kötüleşen koşullar altında bugüne kadar İsrail cezaevlerinde 100’den fazla Filistinli tutuklu hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 89’unun kimliği resmi olarak tespit edildi. Filistinli yetkililerin güncel verilerine göre, halihazırda İsrail hapishanelerinde aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun da bulunduğu 9 bin 400’den fazla Filistinli esir tutuluyor.

Çay üreticisi özel sektöründe kıskacında: Çaykur'un kotasını fırsat bilip alım fiyatını 28 TL'ye indirdilerÇay üreticisi özel sektöründe kıskacında: Çaykur'un kotasını fırsat bilip alım fiyatını 28 TL'ye indirdilerYurt
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçtiAkçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçtiYerel Yönetimler

Kaynak: Anadolu Ajansı

filistin israil
Günün Manşetleri
Selçuksport'un yöneticisi Denizli'de yakalandı
Kılıçdaroğlu'nun Danışmanından 'İşten Çıkarma' açıklaması
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD Ve İsrail'e uyarı!
Bakan Çiftçi Kurban Bayramı trafik bilançosunu açıkladı!
TÜRK-İŞ Mayıs 2026 açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı!
TÜİK 2026 ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Buca Belediye Başkanı Duman gözaltına alındı!
Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun
Can kaybı artıyor, salgının boyutu korkunç!
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yarın hava nasıl olacak?
Çok Okunanlar
1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti! 1 Haziran 2026 altın fiyatları uçuşa geçti!
300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 300 bin TL'nin getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
1 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi! 1 Haziran 2026 akaryakıt fiyatları güncellendi!
Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun Evden çıkmadan mutlaka bu haberi okuyun
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede