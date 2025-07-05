Teksas’ta kabus gecesi! Sellerde 24 kişi hayatını kaybetti, 20 çocuk kayıp

ABD’nin güney eyaletlerinden Texas, tarihinin en yıkıcı sel felaketlerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Eyaletin orta kesiminde yer alan Kerr County bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, kısa sürede sele dönüşerek onlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Kerr County Şerifi Larry Leitha, düzenlediği basın toplantısında sel nedeniyle şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Leitha, “Şu anda hala tespit edemediğimiz birkaç kişi var, çalışmalarımız devam ediyor. Bu muhtemelen birkaç günlük bir süreç olacak.” ifadelerini kullandı.

Bölgede "sel uyarısı" süresinin uzatıldığını aktaran yetkililer, ölü sayısının artabileceğine dikkat çekti. Şu ana kadar 237 kişi arama kurtarma ekiplerince sağ olarak kurtarıldı.

20 ÇOCUK KAYIP

Teksas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Houston’da düzenlediği basın toplantısında, kampta bulunan 20 çocuktan haber alınamadığını açıkladı. Patrick, "Bu, onların kayıp olduğu anlamına gelmiyor, belki ağaçların üstündedirler veya sadece ulaşım alanı dışındadırlar" diyerek umutlu olduklarını ifade etti.

Kız çocuklarına yönelik özel bir Hristiyan yaz kampı olan Camp Mystic’te “felaket seviyesinde” sel yaşandığını aktaran Patrick, 14 helikopter, 12 drone ve 500 kişilik acil müdahale ekibiyle arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

NEHİR TAŞTI, YOLLAR SULAR ALTINDA KALDI

Teksas’ın Kerr County bölgesinden geçen Guadalupe Nehri’nin taşması sonucu birçok yerleşim yeri, köprü ve yol sular altında kaldı. Sabah saatlerinden itibaren başlayan şiddetli yağışların ardından sadece birkaç saat içinde nehrin seviyesi 8 metreye kadar yükseldi.

Texas Valisi Greg Abbott, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yıkıcı sellerle mücadele eden tüm bölgelerimize gerekli tüm kaynakları sağlıyoruz" dedi. Abbott, Kerrville, Ingram ve Hunt bölgelerinde acil müdahale birimlerinin aktif olarak görev yaptığını da ekledi.

Texas Ulusal Muhafızları da sel felaketine karşı seferber oldu. Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katıldıkları belirtildi. Helikopterler, botlar ve drone’larla yürütülen operasyonlar, su altında kalan geniş alanlarda kayıpların izini sürüyor.

Öte yandan, önceki gün ABD'nin New Jersey eyaletinde görülen aşırı yağış ve fırtına nedeniyle araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişinin de hayatını kaybettiği açıklanmıştı.