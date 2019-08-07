ABD'de 29 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen 4 saldırıda 25 sivil hayatını kaybetti. Ülkede ırkçılık tartışmaları alevlendi. FBI, 29 Temmuz'daki saldırıyı iç terörizm olarak araştırdığını açıkladı. Bu arada Teksas'ta çekilen görüntüler ABD'nin kalıtsal hastalığı ırkçılığı bir kere daha gözler önüne serdi. İki polisin atları üstünde siyahi bir vatandaşı götürme görüntüleri kölelik dönemini akıllara getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde art arda gerçekleşen silahlı saldırılar ülkede tartışmaları ateşledi.



Saldırılarda beyaz olmayan Amerikalılar'ın hedef alınması ırkçılık konusunu gündeme taşıdı.



ABD Federal Soruşturma Bürosu Kaliforniya eyaletindeki yemek festivalinde 29 Temmuz'da düzenlenen silahlı saldırıyı "iç terörizm" kapsamında soruşturduklarını duydurdu.



Santino William Legan adlı 19 yaşındaki beyaz Amerikalı, çoğunlukla Güney Amerika kökenli insanların katıldığı yemek festivaline saldırı düzenleyerek 2'si çocuk 3 kişiyi öldürmüş, 12 kişiyi de yaralamıştı.



Legan, saldırıdan kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, 500 kişiyi vuracağını iddia etmişti.



Federal Soruşturma Bürosu, yemek festivalinde sivilleri katleden Legan'ın dini yapılar, siyasi kuruluşlar, federal binalar ve mahkemelerin de olduğu bir saldırı listesi yaptığını kaydetti.



Son günlerde ırkçılığın yoğun olarak tartışıldığı ABD'de atlı iki polisin, şüpheli olduğu belirtilen siyahi bir vatandaşı elleri kelepçeli at arkasında yürütmesi büyük tepki çekti.



Teksas'ın Galveston kentinde kameralara yansıyan olay ABD'de kölelik dönemini akıllara getirdi. ABD'de 1865 yıllına kadar kölelik serbestti. 1960'lara kadar beyaz ve siyah ABD vatandaşları arasındaki ayrım kanunlar ile sürdürülüyordu.



Teksas'taki görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılığın boyutlarını gözler önüne serdi.



ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü ABD'de gerçekleşen saldırıların ardından "Beyaz Irkçılığın" kınanması çağrısı yapmıştı.



ulusal.com.tr