Tekstil fabrikası çıkan yangın can pazarı yaşattı: Ölü ve yaralılar var...

Kahire merkezli Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin aktardığı bilgilere göre, yangın El-Garbiye kentinin El-Mahalla el-Kubra ilçesindeki El-Yemani bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı, olayın ardından resmi açıklama yaparak facianın boyutlarını kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, “El-Garbiye kentinin El-Mahalla el-Kubra ilçesindeki El-Yemani bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktığı” belirtildi.

26 AMBULANS OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, “Yangın ihbarı üzerine bölgeye 26 ambulans gönderildiği, ilk belirlemelere göre olayda 8 kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığı kaydedildi.” denildi.

Yaralıların en yakın sağlık kuruluşlarına taşındığı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, “Yaralıların El-Mahalla Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği ve tedavi altına alındığı aktarıldı.” ifadesi kullanıldı.

Sivil Savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını ve enkaz kaldırma operasyonlarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, halkın güvenliğini sağlamak için ilgili tüm kurumlarla koordinasyon halinde çalışıldığı ifade edildi.