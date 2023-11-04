Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya Çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Ankara'ya çağrıldığını duyurdu. Kararda "Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak" Büyükelçi Torunlar'la istişarelerde bulunulacağı belirtildi. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Türkiye'ye geliyor.

Tel Aviv Büyükelçisi Ankara'ya Çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Gazze’de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar’ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara’ya çağırılması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 6 Kasım pazartesi günü Amerikalı mevkidaşı ile Ankara'da görüşecek.

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