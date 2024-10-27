Tel Aviv'de kamyonla ezme eylemi! Onlarca kişi yaralandı

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyon, otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Olayda, en az 6'sı ağır, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Soruşturma başlatan İsrail polisi, olaya ilişkin ayrıntıları araştırdığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Tel Aviv'de kamyonla ezme eylemi! Onlarca kişi yaralandı
Yayınlanma:

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyon, otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Olayla ilgili İsrail polisinden açıklama geldi.

Açıklamada, durağa yanaşan bir otobüsün yolcuları indirmek için Glilot Üssü yakınlarındaki durakta durduğu, aynı anda bir kamyonun durağa girerek yolculara çarptığı kaydedildi.

Tel Aviv'de kamyonla ezme eylemi! Onlarca kişi yaralandı - Resim : 1

Kamyon şoförünün bölgedeki “silahlı siviller” tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada ise Tel Aviv yakınlarında bir otobüs durağında gerçekleştirilen "kamyonla ezme" saldırısında 6'sı ağır 35 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, sağlık ekiplerinin onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiği belirtildi.

Tel Aviv'de kamyonla ezme eylemi! Onlarca kişi yaralandı - Resim : 2

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı, bir terör saldırısı olduğundan şüphelenildiği ifade edildi. İsrail polisi, olaya ilişkin ayrıntıları araştırdığını bildirdi.

Tel Aviv yakınlarındaki kamyonla ezme girişimi İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 Birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı "Glilot" isimli karargahın yakınlarında gerçekleşti.

Donald Trump, Kamala Harris için "Bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır" dediDonald Trump, Kamala Harris için "Bizi kesinlikle 3. Dünya Savaşı'na sokacaktır" dediDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

israil Tel Aviv son dakika
Günün Manşetleri
Tel Aviv'de kamyonla ezme eylemi
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı
Ankara'da katliam gibi kaza
El Clasico'da kazanan Barcelona
500 milyonluk bahis operasyonu
Elektrik kesintisi saatler sürecek
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek Elektrik kesintisi saatler sürecek
İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama İran lideri Hamaney'den İsrail'in saldırısıyla ilgili açıklama
Ankara'da katliam gibi kaza Ankara'da katliam gibi kaza
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme