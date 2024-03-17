Tel Aviv’de "Netanyahu istifa" haykırışları!

Tel Aviv’de binlerce İsrailli protestocu, Netanyahu'ya istifa çağrılarını tekrarladı.





Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polislerin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.

Protestonun başladığı Kaplan Caddesinde kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaparken, protestocular da Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.



"Netanyahu’yu devir", "Seçimler hemen" sloganları atan protestocular, "Bizim hükümetimiz değilsiniz" pankartının arkasında kortej halinde meydana doğru düdükler çalarak yürüdü.

AA muhabirine konuşan Yael isimli protestocu, Netanyahu'nun istifasını çok istediğini belirterek, "Onun hayatımdan çıkmasını istiyorum. İsrail'i yok ettiğini düşünüyorum, uzun süredir İsrail'i yok ediyor." dedi.