Tel Aviv’de "Netanyahu istifa" haykırışları!

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası ve erken genel seçim talebiyle eylem gerçekleştirdi.

Tel Aviv’de "Netanyahu istifa" haykırışları!
Editör: Yağmur Biçen
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Tel Aviv’de binlerce İsrailli protestocu, Netanyahu'ya istifa çağrılarını tekrarladı.

Tel Aviv’de "Netanyahu istifa" haykırışları! - Resim : 1

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polislerin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.
Protestonun başladığı Kaplan Caddesinde kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaparken, protestocular da Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

Tel Aviv’de "Netanyahu istifa" haykırışları! - Resim : 2
"Netanyahu’yu devir", "Seçimler hemen" sloganları atan protestocular, "Bizim hükümetimiz değilsiniz" pankartının arkasında kortej halinde meydana doğru düdükler çalarak yürüdü.
AA muhabirine konuşan Yael isimli protestocu, Netanyahu'nun istifasını çok istediğini belirterek, "Onun hayatımdan çıkmasını istiyorum. İsrail'i yok ettiğini düşünüyorum, uzun süredir İsrail'i yok ediyor." dedi.

Tel Aviv’de "Netanyahu istifa" haykırışları! - Resim : 3

Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # Tel Aviv
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