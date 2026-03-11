Tel Aviv’de patlama sesleri: İran’dan yeni misilleme

İran, İsrail’in bölgedeki saldırganlığına ve sivil yerleşim birimlerine yönelik katliamlarına karşılık, meşru müdafaa hakkı kapsamında 5’inci misilleme dalgasını gerçekleştirdi.

Operasyon neticesinde Tel Aviv ve çevresindeki askeri hedeflerde şiddetli patlamalar kaydedildi.

İSRAİL'İN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ YETERSİZ

İsrail ordusunun "erken uyarı" mesajlarına rağmen, füzelerin engellenmesinde ciddi zafiyetler yaşandığı ve hava savunma sistemlerinin yetersiz kaldığı bildiriliyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atılan füzelerin engellenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği duyuruldu.

İsraillilerin cep telefonlarına ön uyarı mesajlarının gönderildiğine işaret edilen açıklamada, halktan bu gece de sığınaklara girmeleri istendi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise bir füzenin ülkenin orta kesiminde açık alana isabet ettiği açıklandı.