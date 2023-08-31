Telegraph savaşın Rusya lehine döndüğünü yazdı

İngiltere’nin önemli gazetelerinden Telegraph, yaptığı haberde Ukrayna ordusunun Rusya karşısında büyük kayıplar verdiğini belirtti. Telegraph gazetesi, savaşın Ukrayna için bir çıkmaza dönüştüğünü ve durumun Moskova’nın lehine olduğunu belirtti.

Telegraph savaşın Rusya lehine döndüğünü yazdı
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İngiltere’nin önemli gazetelerinden Telegraph, Ukrayna’daki savaşın giderek daha fazla Moskova’nın lehine olan bir yıpratma savaşına dönüştüğünü yazdı.

Robert Clark’ın imzasını taşıyan haberde, Ukrayna askeri gücünün tükendiğini ve teknik personel açısından Moskova’nın avantajlı olduğunu vurgulayan Clark, bu oranlamanın Ukrayna için acımasız olduğunu belirtti.

Gönüllülerin artık orduyu savaş gücünde tutmaya yetecek sayıda gelmediğini vurgulayan yazar, Ukrayna ordusunda cepheden kaçan askerler olduğunu vurguladı.

Son olarak Clark, Ukrayna'nın Kış aylarına kadar Rus hatlarını yaramazsa, hiçbir zaman yaramayacağını ve eğer askere alacak adam bulamazsa Batı’nın da yardım edemeyeceğini belirtti.

# The telegraph # rusya # Ukrayna # savaş
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