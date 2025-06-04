Televizyon ve tiyatro dünyasının ünlü ismi hayatını kaybetti

Acı haberi Valencia Bölgesel Kültür Bakanlığı duyurdu. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, kariyeri boyunca birçok ödüle layık görülen oyuncunun vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımlandı.

1965 doğumlu Fenollar, İspanyol televizyonunun sevilen dizilerinden El Comisario, Yo soy Bea, El verdadero Rodrigo Leal ve Compañeros gibi yapımlarda da rol aldı. Ayrıca Valencia’daki birçok tiyatro oyununda sahne alarak sahne sanatlarında da iz bıraktı.