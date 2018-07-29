Filistin direnişinin sembol isimlerinden cesur kız Ahed Tamimi, 8 ay sonra özgürlüğüne kavuştu. İsrail'de askeri bir hapishanede tutulan Tamimi, annesi ile birlikte serbest bırakıldı. Tamimi'yi binlerce Filistinli coşku ile karşıladı.

Tüm dünya onu bu cesur hareketi ile tanıdı. İsrail işgali altındaki Filistin'in direniş sembolü oldu.



Ağabeyi gözaltına alınırken İsrail askerine attığı tokat nedeniyle bir gece yarısı evine baskın düzenlendi, gözaltına alındı.



19 Aralık 2017'de gözatına alınan Ahed Tamimi, İsrail'de askeri bir hapishaneye götürüldü.



Tüm tepkilere rağmen İsrail askeri mahkemesine çıkarılan Tamimi, 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Merak ettiği kızı ile ilgili bilgi almak için isteyen annesi Neriman Tamimi de kızı ile aynı muameleye maruz kaldı. İsrail askerleri tarafından gözaltına alınarak cezaevinde konuldu.



Aradan 8 ay geçti, İsrail Filistinli cesur kız Tamimi ve annesinin serbest bırakıldığını duyurdu.



8 ay sonra özgürlüğüne kavuşan Tamimi ve annesi Ramallah'a götürüldü.



İsrail askeri aracından inen Tamimi'yi ailesi ve binlerce Filistinli karşıladı. Sevinç, coşku ve gözyaşı bir aradaydı.



Önce evine gitti, ailesi ile buluştu. Daha sonra eski Filistin Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat’ın mezarını ziyaret etti, çelenk bıraktı.



Filistinlilere seslenen Tamimi, İsrail işgaline karşı direniş çağrısı yaptı.



Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Filistinli cesur kız, gözaltıların ise azimlerini kıramayacağını vurguladı.



Arafat'ın mezarını ziyaret ettikten sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüştü Tamimi. Abbas Tamimi'yi Ramallah'taki başkanlık ofisinde kabul etti.



Erdoğan, Temimi'yi telefonla arayarak tebrik etti​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in bugün serbest bıraktığı Ahid Et-Temimi'yi (17) telefonla aradı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Et-Temimi'yi cesaretinden ve mücadele azminden dolayı tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Et-Temimi'nin serbest bırakılmasının sevinç verici olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesi sırasında Ahid'in yanında annesi Neriman Et-Temimi'nin de olduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Et-Temimi ailesine Türkiye olarak Filistinlilerin haklı mücadelelerini desteklemeye devam edeceklerini belirttiği öğrenildi.





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