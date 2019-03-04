ABD Temsilciler Meclisi'ne bağlı Adalet Komitesi'nin ABD Başkanı Donald Trump hakkında adaleti engelleme, yolsuzluk ve gücü kötüye kullanma iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi. Trump'ın yardımcılarının da soruşturma kapsamına alındığı bildirildi

BBC Türkçe'nin ABC televizyonuna dayandırdığı haberde Adalet Komitesi Başkanı Jerrold Nadler'in 60 kişiden belge talep edeceği belirtildi. Bu isimler arasında Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ve Trump'ın şirketler grubunun finans müdürü olan Allen Weisselberg'in de yer aldığı belirtildi.



Nadler, bu belgelerin adaleti engelleme, yolsuzluk ve gücü kötüye kullanma soruşturmasına başlanması için isteneceğini kaydetti.



Nadler, Beyaz Saray çalışanlarından Adalet Bakanlığı memurlarına kadar 60'dan fazla kişiye bugün belge taleplerinin gideceğini söyledi.



Amerikan basınında geniş yankı bulan haberin ardından, soruşturmanın Başkan Donald Trump'ın görevinden azledilmesi sürecinin başlatılmasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekildi.



CADI AVI



ABD Başkanı Trump, sosyal medyadan yaptığı açıklamada herhangi bir yanlış davranışta bulunmadığını ve kendisine karşı bir 'cadı avı' başlatıldığını savundu. Trump tek suçunun seçimleri kazanmak olduğunu belirtti.