Teravih namazında büyük panik: Camiye balta ve bıçaklı saldırı girişimi

İngiltere’nin Manchester kentinde bulunan Manchester Merkez Camisi’nde dün akşam yerel saatle 20.40’ta hareketli dakikalar yaşandı. Cemaatin teravih namazı kıldığı esnada camiye giren iki kişi, şüpheli tavırları nedeniyle görevlilerin dikkatini çekti.

BBC'nin haberine göre, ihbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçleri, 40 yaşlarındaki bir şahsı gözaltına aldı. Yakalanan şüphelinin üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile balta, bıçak ve çekiç gibi kesici-delici aletler ele geçirildi.

CAMİ GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Olayın detaylarına ilişkin Manchester Merkez Camisi yönetiminden açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, ana ibadet alanına giren iki şahıstan birinin elindeki büyük çanta şüphe uyandırdı. Görevliler, söz konusu çantanın içinde balta olduğunu tespit etti. Beyaz ırka mensup olduğu belirtilen şüpheli, görevlilerce ayrı bir odaya alınarak kontrol altına alındı. Burada yapılan üst aramasında şahsın üzerinden çekiç ve bıçak çıktı. Siyahi olduğu belirtilen ikinci şüpheli ise polis ekipleri gelmeden binadan ayrılarak izini kaybettirdi.

Manchester Central Emniyet Müdürü Simon Nasim, olaya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hemen müdahale ederek 1 kişiyi gözaltına aldık, diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Herhangi bir tehdit veya yaralı bulunmuyor. Sokaklarımızda silahlara yer yok. Tüm toplulukların ibadetlerini güven içinde yapmasını ve günlük hayatlarına korku olmadan devam etmesini sağlamakta kararlıyız."

Emniyet müdürlüğü, bölgedeki polis devriye sayısının artırıldığını duyurdu.

Cami yönetimi, güvenlik kamerası görüntülerini ve elde edilen bilgileri polise teslim ettiğini açıkladı. Cemaate "grup halinde hareket etme, ihtiyatlı olma ve çocukları yalnız bırakmama" uyarısında bulunan yönetim, İngiltere'deki Müslüman toplumuna yönelik artan saldırganlığa dikkat çekti: "Artan Müslüman karşıtı (İslamofobik) saldırılar ciddi bir endişe konusu. Bu riskle mücadele için acilen büyük bir kaynak ayrılmalı."