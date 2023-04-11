Terk edilmiş 11 hayalet şehir: Listede Türkiye de var
Artık tek bir insanın yaşamadığı, farklı hikayelerle sonları gelen, birçok hayalet şehir var. İşte dünya üzerindeki terk edilmiş şehirler.
PRİPYAT, ÇERNOBİL, UKRAYNA
Dünyadaki 8 terk edilmiş şehir listemize elbette hepimizin yakından bildiği Çernobil ile başlıyoruz. 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’da Kiev’in 130 km kuzeyinde bulunan Pripyat kentinde insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri gerçekleşti. Çernobil Nükleer Santrali’nde 4 numaralı reaktörde test yapılırken yanlış kararlar sonucu çekirdek kazara patladı ve gelmiş geçmiş en büyük nükleer kazalardan biri gerçekleşti. Çekirdekte çıkan ve söndürülemeyen yangın atmosfere yükseldi ve Türkiye dahil bir çok çevre ülkeleri etkiledi. O süreçte tüm Pripyat kenti tahliye edildi. O gün bugündür Pripyat, tam bir ölü şehir… Hala daha yataklarda renkleri gitmiş tozlanmış çarşaflar, kırılmış oyuncaklar, yıkık binalar, paslanmış arabalar… Bu yürek burkan olaydan sonra uzmanlar, yüzlerce yıl daha bu şehrin radyasyondan dolayı yaşama uygun olmayacağını tahmin ediyorlar.
Kiev’e gidip Çernobil’i de görmek isterseniz, direkt kendiniz gidemiyorsunuz. Düzenlenen özel turlarla gitmeniz gerekiyor. Ancak ne olursa olsun biz bu bölgeye gitmenin hala güvenli olmadığını düşünüyor ve tavsiye etmiyoruz. Yaşananları tüm ayrıntıları ile görmek isterseniz Kiev’de bulunan Çernobil Müzesi’ni ziyaret edebilir ya da oturduğunuz yerden Chernobyl dizisini izleyebilirsiniz.
FUKUSHİMA, JAPONYA
Tıpkı Çernobil nükleer faciasının bir benzeri de 2011 yılının Mart ayında Japonya’nın Fukushima kentinde yaşanmıştır. 1971 yılında faaliyete geçen Fukushima Nükleer Santrali, 9,0 şiddetinde yaşanan depremle miladı yaşadı. Ayrıca ardından gerçekleşen tsunami ile de birlikte korkunç bir facia ortaya çıkıyor. Tokyo’dan 300 kilometre uzaklıkta yer alan Fukushima’nın aynı zamanda Pasifik’e de kıyısı bulunmaktadır. Denize kıyısı olması sebebiyle nükleer santral inşasına uygun bulunmuştur. Fakat buna rağmen yaşanan felaketle birlikte artık Fukushima dünyadaki terk edilmiş şehirler arasına girmiştir. Nitekim burası nükleer patlamadan önce tarım cenneti olarak bilinmekteydi. Facia nedeniyle 300 binden fazla kişi bölgeden göç etmek zorunda kalmıştır.
KUZEY KARDEŞ ADASI, NEW YORK
New York’ta yer alan Kuzey Kardeş Adası yıllar boyu zaman zaman tifo salgını gibi ölümcül hastalıkların görüldüğü bir yer olarak bilinmekteydi. Hatta salgın hastalıklardan korunmak amacıyla burada yer alan Riverside Hastanesi’nin tecrit amacı ile kullanıma gireceği bilinmektedi. Nitekim tifo salgınının baş gösterdiği Typhoid Mary’nin evi Kuzey Kardeş Adası’nda yer alıyor. Hastalığın yayıldığı bölge olması ve karantina amaçlı olarak ön plana çıkması sebebi ile Kuzey Kardeş Adası zaman içerisinde göç vermeye başlamıştır. Hal böyle olunca terk edilmiş; harabe bir yere dönüşmüştür.
HUMBERSTONE, ŞİLİ
Şili’nin Humberstone kasabası, 1862 yılında kurulmuş ve nitrat madenciliği merkezi olarak hizmet vermiştir. Kısa sürede zenginliği ile adından söz ettirmeye başlayan Humberstone kasabası, yakınlarındaki Santa Laura ile birleşerek nitrat üretimine devam ettiler. Böylece iki kasaba da 1930’lu yıllarda nitrat madenciliği ve işleme merkezi olmanın haklı gururunu yaşıyordu. Fakat ilerleyen yıllarda madencilikteki nitrat ihtiyacının azalmasıyla birlikte 30 yıl sürecek büyük bir düşüş evresi başladı.Nitekim 1961 yılına geldiğimizde tüm nitrat fabrikaları kapatılmaya başlandı. Humberstone kasabasında yaşayan halkın da bölgeyi terk etmesi ile burası harabeye dönüştü. Humberstone kasabası terk edilmesine rağmen burada yaşamış olan toplumun ruhu unutulmadı. 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Alanı ilan edilmesi ile Humberstone kasabasının yıkımı engellenmiş ve dokusu gelecekte nesillere aktarılmıştır.