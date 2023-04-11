Terk edilmiş 11 hayalet şehir: Listede Türkiye de var

PRİPYAT, ÇERNOBİL, UKRAYNA

Dünyadaki 8 terk edilmiş şehir listemize elbette hepimizin yakından bildiği Çernobil ile başlıyoruz. 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’da Kiev’in 130 km kuzeyinde bulunan Pripyat kentinde insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri gerçekleşti. Çernobil Nükleer Santrali’nde 4 numaralı reaktörde test yapılırken yanlış kararlar sonucu çekirdek kazara patladı ve gelmiş geçmiş en büyük nükleer kazalardan biri gerçekleşti. Çekirdekte çıkan ve söndürülemeyen yangın atmosfere yükseldi ve Türkiye dahil bir çok çevre ülkeleri etkiledi. O süreçte tüm Pripyat kenti tahliye edildi. O gün bugündür Pripyat, tam bir ölü şehir… Hala daha yataklarda renkleri gitmiş tozlanmış çarşaflar, kırılmış oyuncaklar, yıkık binalar, paslanmış arabalar… Bu yürek burkan olaydan sonra uzmanlar, yüzlerce yıl daha bu şehrin radyasyondan dolayı yaşama uygun olmayacağını tahmin ediyorlar.

Kiev’e gidip Çernobil’i de görmek isterseniz, direkt kendiniz gidemiyorsunuz. Düzenlenen özel turlarla gitmeniz gerekiyor. Ancak ne olursa olsun biz bu bölgeye gitmenin hala güvenli olmadığını düşünüyor ve tavsiye etmiyoruz. Yaşananları tüm ayrıntıları ile görmek isterseniz Kiev’de bulunan Çernobil Müzesi’ni ziyaret edebilir ya da oturduğunuz yerden Chernobyl dizisini izleyebilirsiniz.



