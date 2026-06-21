Termometreler 42 dereceyi gördü! Aşırı sıcaklar nedeniyle 845 okulda eğitime ara veriliyor
Termometrelerin 42 dereceyi göstermesinin ardından adeta kırmızı alarm verildi. Aşırı sıcaklar günlük hayatı felç ederken, en radikal karar eğitim için alındı.
Bakanlık resmen duyurdu: Yarın yüzlerce okul tamamen kapatılacak, binlercesinde ise saatler değişecek.
Peki, bu aşırı sıcak dalgası hangi bölgeleri vurdu? Hangi önlemler alındı? İşte son durum ve şok kararın tüm detayları...
TERMOMETRELER 42 DERECEYİ GÖSTERDİ
Fransa'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle yarın 845 okulun kapalı olacağı belirtildi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette "kırmızı", 45 vilayette "turuncu" alarm verildi.
Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken, Landes vilayetine bağlı Pissos kasabasında termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi yarın 49 vilayette "kırmızı"ya, 40 vilayette "turuncu"ya çıkarılacak.
845 OKUL KAPATILIYOR
Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor. Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti.
Geffray, 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gideceğini kaydetti.