Birleşmiş Milletler (BM) toplantısına terör örgütü PKK ve IŞİD arasındaki işbirliği damga vurdu. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi temsilcisi Nebenzia, PYD/PKK'nın geçen ay 400 IŞİD'liyi serbest bıraktığını, 120 IŞİD'li teröristin de terör örgütü PKK/PYD saflarına katıldığını duyurdu

Rusya, terör örgütleri IŞİD ve PKK ilişkisini Birleşmiş Milletler toplantısında ortaya döktü.



Uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden terör eylemlerinin görüşüldüğü toplantıda terör örgütü IŞİD-PKK işbirliği gündemdeydi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, önemli açıklamalar yaptı.



Nebenzia terör örgütü IŞİD'e doğrudan veya dolaylı detsek verenlerin cezalandırılması konusunda ihlaller yaşandığını belirtti.



Terör örgütü PYD/PKK'nın geçen ay Suriye'de 400 IŞİD'li teröristi serbest bıraktığını ve 120 IŞİD'li teröristi de kendi saflarına kattığını söyleyen Rus temsilci, "teröristlere çifte standart uygulanıyor" dedi.



Rusya'nın gündeminde Amerika'nın Esad güçlerine yaptığı saldırı da vardı. Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Nebenzia, Amerikan saldırısı sonucu Suriye tarafından 100 civarında askerin yaşamını yitirmesini üzücü olarak nitelendirdi



Rus temsilci, durumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) gündeme getireceklerini söyledi.



ulusal.com.tr