Terör örgütü PKK ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyor

Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonlar neticesinde kaçma imkanı bulamayan PKK'lı teröristler, ormanları yakmaya başladı.

Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye çalıştı.

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK'dan alçak plan: Ormanları yakarak gizlenmeye çalışıyorlar" başlığıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Dergele köyündeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskun mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor. PKK'lı teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı' şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor.