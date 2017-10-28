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Terör örgütü PKK/PYD sivilleri öldürdü

Amerika destekli PKK/PYD'li teröristler, Suriye Rakka'da evlerine dönmek isteyen Suriyelilere ateş açtı. En az 9 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK/PYD sivilleri öldürdü

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye Rakka'da sivillerin üzerine ateş açtı, en az 9 kişi hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı SANA, terör örgütü PKK/PYD'nin cinayetlerini haberleştirdi. 

Rakka'daki çatışmalardan kaçan yüzlerce Suriyeli, evlerine yeniden dönmek için Meşleb Semti yakınlarında toplandı.

Geneli çocuk ve kadınlardan oluşan yüzlerce Suriyeliler, Amerika desteğiyle Rakka'ya saldıran PKK/PYD'liler tarafından engellenmek istendi.

Suriyeliler evlerine dönmekte ısrar edince üzerlerine ateş açıldı.

En az 9 kişi hayatını kaybetti.

Amerika ve PKK, Rakka'yı IŞİD’ten kurtarma bahanesiyle saldırıya başlamış, kentin büyük bir bölümünü yerle bir etmişti. Kent ahalisinin büyük çoğunluğunu da koalisyon tarafından tehcir edilmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #pyd #rakka #suriye
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