Amerika destekli PKK/PYD'li teröristler, Suriye Rakka'da evlerine dönmek isteyen Suriyelilere ateş açtı. En az 9 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye Rakka'da sivillerin üzerine ateş açtı, en az 9 kişi hayatını kaybetti. Suriye resmi haber ajansı SANA, terör örgütü PKK/PYD'nin cinayetlerini haberleştirdi.



Rakka'daki çatışmalardan kaçan yüzlerce Suriyeli, evlerine yeniden dönmek için Meşleb Semti yakınlarında toplandı.



Geneli çocuk ve kadınlardan oluşan yüzlerce Suriyeliler, Amerika desteğiyle Rakka'ya saldıran PKK/PYD'liler tarafından engellenmek istendi.





Suriyeliler evlerine dönmekte ısrar edince üzerlerine ateş açıldı.En az 9 kişi hayatını kaybetti.Amerika ve PKK, Rakka'yı IŞİD’ten kurtarma bahanesiyle saldırıya başlamış, kentin büyük bir bölümünü yerle bir etmişti. Kent ahalisinin büyük çoğunluğunu da koalisyon tarafından tehcir edilmişti.