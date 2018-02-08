Suriye'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütü PYD kampını vurması büyük önem taşıyor. 21'inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek'e göre, Suriye'nin operasyonu Ankara ile Şam arasında işbirliği kanalı açabilir. Operasyonda Amerika'nın Suriye'ye sert karşılık verdiğini belirten Dilek "Washington, Ankara'ya Fırat'ın doğusuna gelirsen sana da tepkim sert olur mesajı verdi" dedi

Türkiye'nin Afrin'de Amerika'nın kara gücüne karşı harekat yürüttüğü sırada Suriye'nin de Fırat'ın doğusunda PYD'yi vurması gündemde.



21'inci Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Cahit Armağan Dilek'e göre, Suriye'nin terör kampını vurması, Ankara ile Şam arasında bir işbirliği sahası açabilir.



Operasyon sonrası Amerika'nın Suriye'ye jetlerle sert karşılık verdiğini belirten Dilek, "Bu sertlik Washington'un Ankara'ya bir mesajıdır" dedi.



Emekli Albay Dilek, terörün kaynağında yok edilmesi gerektiğini söyledi, Fırat'ın doğusunu işaret etti.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: UĞUR MARANGOZ



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