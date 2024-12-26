Terör örgütü YPG Şam'daki silahları bırakma toplantısına katılmadı

Örgütün sözcüsü Ferhat Şami “entegrasyon Şam’la doğrudan tartışılması gereken bir konu” diyerek neyi kastetti? Tüm bu soruların yanıtı Siyasetçi Ali Fuat Gökçe Ulusal Kanal’a anlattı.



Suriye’de HTŞ liderliğindeki yeni Şam yönetimi ülkedeki silahlı grupların kendilerini feshederek Savunma Bakanlığı’na bağlanacağını duyurdu. Fakat terör örgütü PKK/YPG bu kararın alındığı toplantıya katılmadı.

PKK'nın Suriye’deki Amerikan kamufülajlı yapılanması Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü konuyla ilgili açıklama yaptı. Terör örgütünün sözcüsü Ferhat Şami, “entegrasyon Şam’la doğrudan tartışılması gereken bir konu” dedi. Şam yönetiminin silahları bırakın uyarılarına şimdilik kapılarını kapattı.

Terör örgütünün Suriye'de entegre olma planlarını Ulusal Kanal’a değerlendiren Siyaset Bilimci Doçent Doktor Ali Fuat Gökçe, PKK/YPG'nin aslında silahı bırakmak istemediğini belirtti.

- SDG varlığının devam ettirmek istiyor. Bi kere bunun yollarını arıyor. Silahı bırakmak istemiyor net bir şekilde. Bunun üzerine hareket ederek Suriye Milli Ordusu ya da Suriye ordusu içersinde kendi varlıklarını özerk bir şekilde kullanmak istediklerine dair bir yaklaşımı var.

HTŞ liderliğindeki yeni Şam yönetiminin PKK/YPG’ye yönelik tavrını da değerlendiren Gökçe, perde arkasındaki ABD rolüne dikkatleri çekti.

- Ahmed El Şara’nın yaklaşımı Türkiye’yle birlikte hareket ettiğini gösteriyor ve bölgedeki silahlı grupların ellerindeki silahları bırakıp kendilerini tasfiye etmesini istiyor... Ama Amerika buna ne diyecek? Çünkü bu bölgedeki terör örgütlerini güçlendiren silahlandıran ona destek veren bir devletten bahsediyoruz.

Amerika’nın bölgeden kolay kolay vazgeçmeyeceğini belirten Gökçe, Ahmet Eş Şera yönetiminin PKK/YPG’yı entegre edip edemeyeceği hususunda soru işaretlerini dile getirdi.

- Bölgede YPG/PKK varlığı devam ettikçe bölgeye istikrarın gelmeyeceğidir. Peki bunu Ahmed Eş Şera ve hükümeti bunu yapabilr mi? şuandaki gücüyle. Amerikayla ilişkileri nasıl? EE tabiki öncesinde İdlib bölgesindeyken bunların bağlı olduğu yapıları, destek aldıkları İngiltere ve Amerika desteğini net bildiğimizde yine kafamızda soru işaretleri var.

Gökçe, Türkiye’nin ABD destekli terör örgütüne karşı iki seçeneğinin olduğunu anlattı.