Terör örgütü YPG/SDG, Halep’in doğusundan çekilme kararı aldı

SDG elebaşı Mazlum Abdi, Halep’in doğusundaki askeri varlığa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Abdi, iki gündür saldırılara maruz kalan bölgelerdeki mevcut temas hatlarından çekilme kararı aldıklarını duyurdu.

Abdi’nin açıklaması şu şekilde:

“Dost ülkelerin ve arabulucuların çağrıları doğrultusunda; birleşme sürecinin tamamlanmasına yönelik iyi niyetimizi ortaya koymak ve 10 Mart Anlaşması’nın maddelerinin uygulanmasına bağlılığımızı göstermek amacıyla, iki gündür saldırılara maruz kalan Halep’in doğusundaki mevcut temas hatlarındaki güçlerimizi yarın sabah saat 07.00 itibarıyla çekme ve Fırat’ın doğusundaki bölgelere yeniden konuşlandırma kararı aldık.”