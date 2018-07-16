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Teröre karşı işbirliği mesajı verildi

İran Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ansari ve beraberindeki heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı ziyaret etti. Ansari, Suriye ordusunun Dera'da kaydettiği üstün başarı ve zaferlerden dolayı Suriye yönetimi ve halkını kutladı.

Teröre karşı işbirliği mesajı verildi

İran'dan stratejik ilişkileri güçlendirme adına Suriye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşti. 

İran Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ansari ve beraberindeki heyet, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı ziyaret etti. 

Görüşmede, Suriye ve İran arasındaki stratejik ilişkilerin iki ülke ve halklarının yanı sıra tüm bölgenin çıkarına olduğu vurgulandı. 

Ansari Suriye ordusunun Dera ve kırsalında terör ve destekçilerine karşı kaydettiği üstün başarı ve zaferlerden dolayı Suriye’yi  kutladı.

İranlı yetkili, Suriye'nin büyük çoğunluğunun terörden kurtarılmasının, siyasi düzeyde ilerleme sağlanmasına ortam hazırladığını vurguladı. Ancak terörü destekleyen bir kısım devletlerin siyasi süreci sabote etmeye devam ettiklerini belirtti. 

Suriye Cumhurbaşkanı da Dera'da kaydedilen başarıların Suriye halkının sağlam iradesi ve yurtseverliğini somutlaştırdığını belirtti. Esad, Suriye ordusunun müttefik güçlerle işbirliği içinde terörle mücadele etme kararlılığında olduklarını vurguladı.

Uluslararası meseleler konusunda ise Esad ve Ansari; bazı devletlerin aldıkları kararların dünyanın güvenlik ve istikrarı için en büyük tehlikeyi oluşturduğunu belirtti. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #suriye
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