Teröristbaşı Karayılan'dan HTŞ övgüsü

Terör örgütü PKK’dan HTŞ’ye övgüler devam ediyor. Bu seferki övgü PKK’nın tepesindeki isimden geldi. Örgütün sözde Yürütme Komitesi üyesi ve silahlı birliklerinin başındaki Murat Karayılan, Heyet Tahrir Şam’ın İdlib modelini övdü. Kendilerine örnek gösterdi.

PKK’nın televizyonuna konuşan Karayılan, SMO ve HTŞ’yi karşılaştırdı. Kendilerine HTŞ’nin değil, Türkiye’nin düşman olduğunu söyledi. HTŞ ve Türkiye denetimindeki Suriye Milli ordusunun da bir tutulmaması gerektiğinin altını çizdi.



Teröristbaşı Karayılan, HTŞ’nin ciddiyetli ve bir çizgisinin olduğunu belirterek Colani’nin modelini kendilerine örnek gösterdi. Karayılan “Nasıl ki şimdi Muhammed Colani ‘İdlib’deki yönetimimiz tecrübe kazanmış, Suriye’nin hepsinde hâkim kılmaya çalışıyoruz.’ diyorsa, işte bir örnek de Kuzey ve Doğu Suriye’de bizim için söz konusudur” dedi.



HTŞ’nin yönettiği Şam iktidarının savaş istemediğini söyleyen Karayılan, “Savaşın durması isteniyor ama Türkiye savaş istiyor.” İfadelerini de kullandı.