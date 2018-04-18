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Teröristlere ait kimyasal silah laboratuvarı bulundu

ABD'nin kimyasal yalanı ile saldırdığı Guta'da, muhalif adı altında eylemler düzenleyen teröristlere ait kimyasal silah laboratuvarı bulundu. Açıklama Rusya'dan geldi.

Teröristlere ait kimyasal silah laboratuvarı bulundu

Rusya aylar öncesinden kimyasal provokasyonuna dikkat çekti. O uyarı sonunda gerçek oldu. Başını ABD'nin çektiği üçlü emperyalist ülke, kimyasal silah kullanıldığı iddiasıyla Suriye'ye saldırdı.

Suriye'nin 1970'lerden kalma eski hava savunma sistemleri ile bertaraf ettiği saldırı, iddiaların odağındaki Duma'da uluslararası heyetin kimyasal silah araştırması yapmasından saatler önce yapıldı. Delil karartmaya yönelik bu saldırı amacına ulaşmazken, gerçekler bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor.

İngiliz gazetesi Independent’ın ortadoğu muhabiri Robert Fisk'in bizzat gittiği Suriye’de "Burada kimyasal saldırı olmamış" haberinin ardından, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya Radyasyon, Biyolojik ve Kimyasal Silahlarla Mücadele Birimi’nden Aleksander Radiyonov, Duma’da muhaliflere ait bir kimyasal silah laboratuvarı bulunduğunu duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı yayın organı Zvezda'ya açıklama yapan Radiyonov, Duma’da bir binanın bodrum katında laboratuvar keşfettiklerini söyledi.

Radiyonov, bodrum katındaki bulgular arasında İprit türü kimyasal silahın üretiminde kullanılan 3-4 çeşit kimyasal bileşim tespit ettiklerini, aynı yerde klor dolu fıçılar bulduklarını" belirtti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #Guta #kimyasal silah #rusya
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