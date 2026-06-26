Tesla'da "otopilot" faciası! Elon Musk'ın devine çifte soruşturma...

"Tam otonom" ve akıllı olduğu iddia edilen sistemler bir kez daha ölümle sonuçlanan bir faciyaya yol açtı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Tesla'da "otopilot" faciası! Elon Musk'ın devine çifte soruşturma...
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Sürücüsüz araçların ve yapay zekanın hayatı ne kadar kusursuzlaştırdığı her gün anlatılsa da, otomasyon sistemlerinin arkasındaki kontrolsüz riskler bir kez daha acı bir şekilde yüzünü gösterdi. ABD'de bir Tesla aracının sürücü destek sistemi devreyken bir eve çarparak 76 yaşındaki bir kadının ölümüne yol açması üzerine iki federal kurum birden geniş çaplı soruşturma başlattı. Hayatını kaybeden kadının ailesi ise Elon Musk’ın şirketine milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Tesla, otonom sürüş ve otopilot yazılımlarının kusurlu olduğu gerekçesiyle ABD'de uzun süredir büyük bir hukuki abluka altında bulunuyor.

YAPAY ZEKA GÜVENLİ Mİ? 1 MİLYON DOLARLIK İHMAL DAVASI

Son olarak Texas'ta yaşanan kazada hayatını kaybeden 76 yaşındaki kadının ailesi, Elon Musk’ın şirketine karşı ağır ihmal davası açtı. İnsan hayatının henüz tam olarak rüştünü ispatlayamamış yazılımlara teslim edilmesinin sorgulandığı süreçte aile, şirketin "tam otonom sürüş" sistemlerinin hatalı olduğunu ve tüketicilerin risklere karşı uyarılmadığını savunarak 1 milyon dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Bu dava, Tesla’nın gelişmiş sürücü destek sistemleri nedeniyle karşı karşıya kaldığı ve yaklaşık iki düzine ölümün rapor edildiği yaklaşık 50 özel soruşturmanın son halkasını oluşturuyor.

FEDERAL KURUMLAR ÇİFTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan bu son facianın ardından ABD federal hükümeti, Tesla üzerindeki denetimlerini en üst seviyeye çıkardı. Otomasyon sistemlerine karşı duyulan şüpheleri haklı çıkarırcasına, Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) ardından Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) da kazayla ilgili ikinci bir federal soruşturma açtığını duyurdu.

Düzenleyici kurumlar, özellikle düşük görüş mesafesinde sistemin sürücüleri uyarmada yetersiz kaldığından endişe ediyor. Tesla ise kazada sürücünün gaz pedalına sonuna kadar basarak otopilot sistemini manuel olarak devre dışı bıraktığını iddia ederek kendini savunmaya çalışıyor.

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