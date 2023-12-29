Tetiği Çeken PKK, Çektiren ABD

Paylaşımın, 12 askerin şehit olduğu saldırıların hemen ardından yapılması dikkat çekti.



ABD, PKK ile kurduğu terör ittifakını Türkiye'nin gözüne sokarcasına sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu günlerde, ABD ise PKK’lı teröristlere askeri eğitim verdi ve fotoğraflarını yayınladı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü Doğal Kararlılık Harekatı’nın resmi hesabından, 26 Aralık’ta Suriye’de çekilmiş 4 kare fotoğraf paylaşındı. Fotoğraflarda, Amerikan askerleri PKK/YPG’li teröristlere silah kullanma eğitimi verirken görülüyor.



Biri kadın, biri erkek iki Amerikan askeri, teröristlere kalaşnikof tüfeklerin nasıl sökülüp takılacağını, temizleneceğini ve nasıl nişan alıp ateş edileceğini gösteriyor. Askeri eğitim verilenler arasında çocuk yaşta terör örgütü üyelerinin olması da dikkat çekiyor.



PKK'ya binlerce TIR dolusu silah ve milyarlarca dolar kaynak aktaran ABD, teröristlere verdiği askeri eğitimleri, ortak tatbikatlarla da pekiştiriyor. İşgal edilen bölgelerde Suriye’nin petrollerini çalan ABD-PKK ikilisi, geçen günlerde Haseke ve Deyr-i Zor'da geniş çaplı tatbikatlar yapmıştı.



Öte yandan PKK/YPG uzantısı "Suriye Demokratik Konseyi", 12 Ekim'de Washington'da lobicilik faaliyetlerinde bulunmak üzere ABD merkezli halkla ilişkiler firması Brownstein sözleşme imzaladı.



ABD Temsilciler Meclisi’nin eski Başkanı Nancy Pelosi'nin özel kalem müdürlüğünü yapmış olan Nadeam Elshami, PKK adına lobi faaliyetlerini yürütecek isim olarak belirlendi.





