Texas’ta hortum felaketi

Amerika Birleşik Devletleri'nde hortum etkili olmaya devam ediyor. Texas eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla ev elektriksiz kaldı.

Texas’ta hortum felaketi
Editör: Yağmur Biçen
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ABD’nin güneyindeki Texas eyaletinde hortum hayatı felç etti.

Houston şehrinde evlerin ve binaların camları kırılırken, bir gece kulübü kısmen yıkıldı, bir otelin çatısı uçtu. Fırtınanın enkaz parçalarını savurmasıyla şehirde ortalık savaş alanına döndü.

800 BİNDEN FAZLA EVDE ELEKTRİK YOK

Houston Belediye Başkanı John Whitmire, şehir merkezinin ve ticari bölgelerin çoğunun devrilen elektrik hatları ve kırılan camlarla dolu olduğunu, şehrin her yerinde trafik ve sokak lambalarının söndüğünü aktardı. Whitmire, "Şu anda 800 binden fazla ev elektriksiz durumda" dedi.


Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena ise, vinç ve ağaç devrilmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.


Devlet okullarında bugün eğitime ara verilirken, Ulusal Hava Durumu Servisi şiddetli yağışlar nedeniyle Houston için sel uyarısı yayınladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# abd # teksas # hortum
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