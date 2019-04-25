Almanya'nın Köln kentinde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi gençler, bir grubun 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili anıtın dikmesine izin vermedi.

Köln'deki Hohenzollern Köprüsü girişindeki bir alana her yıl dikilmek istenen sözde anıt, alana toplanan TGB'li gençler tarafından protesto edildi.



TGB Köln Bürosu tarafından yapılan açıklamada, protestonun ardından alandan çıkarılan sözde anıtın, gençler tarafından kimsenin bilmediği bir yere götürüldüğü belirtildi.



Bu arada, kentte yaşayan Türk sivil toplum kuruluşları, provokasyon amaçlı olarak her yıl ortaya çıkan, Köln Belediyesinin izni olmadan ve Köln İdare Mahkemesinin kararı yok sayılarak dikilmeye çalışılan sözde anıtın yasaklanması için Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker'e mektup yazdı.



44 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Köln ve Çevresi Türk Dernekleri İnisiyatif Forumu adına kaleme alınan mektupta, bu tür girişimlerle hangi millet, kültür ve dinden olursa olsun yıllarca barış, kardeşlik, hoşgörü ve saygı çerçevesinde Köln kentinde birlikte yaşamayı temel bir ilke olarak görmüş Türk toplumunun tahkir, tahfif ve tezyif edildiği belirtildi.



Mektupta, tarihi belgelerin ortaya koyduğu ve tarihçilere bırakılması gereken bir konunun bazı kesimler tarafından bir tarafı yok sayarak değil, ortak anlayış temelinde çözülmesi önerisinde bulunuldu.