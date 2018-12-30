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TGB Köln yıl sonu yemeğinde üyeleriyle bir araya geldi

Türkiye Gençlik Birliği Köln’ün düzenlediği yıl sonu yemeğinde, çok sayıda üyeler ve  gençler, dernek binasında bir araya geldi.

TGB Köln yıl sonu yemeğinde üyeleriyle bir araya geldi
MEHMET ÖZAYDIN / KÖLN
 
TGB ‘li gençlerin, annelerinin hazırladığı yemekler, tombala çekilişiyle belirlenen hediyeler ve müzik dinletisi  beğeni kazandı.
 
TGB Köln Başkanı Selahaddin Güngör yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi.
’’Yıl sonu dolayısıyla, annelerimizin emekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu gecede, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.
Köln’de yaptığımız mücadelenin dayanağı her zaman antiemperyalist, milli çıkarlarımızı ve milli düşünceleri taşıyan bir toplum yaratmak siyaseti üzerine oluşturulmuştur. Bundan rahatsız olan emperyalist uşakları ve taşeronları, derneğimize saldırıda bulunarak, bizleri korkutmaya çalışsada, biz korkmadık. Türk Gençliği burada! dedik. Türkiye’nin emperyalistler tarafından bölünüp parçalanmasına, kardeşi, kardeşe kırdıranlara karşı olduğumuzu ve  TGB Köln’nün devrimcilerin kalesi olarak dimdik ayakta olduğunu  gösterdik.
Milli davalarımızda her zaman yanımızda olan Aydınlık Gazetesine ve Ulusalkanal’a çok teşekkür ediyoruz. Bu yayın organlarımız kurtuluş mücadelemizdeki  Hakimiyet-i Milliye’nin bugünkü temsilcileridir’’ dedi.
 
HERNE- Cumhuriyet Kadınları  Derneği Kurucusu, Sevil Tapkan, yaptığı konuşmada ;
Kadınlarımız bugün burada gördüğüm gibi aktiv ve müthiş çalışıyorlar. Diğer derneklerde olduğu gibi buradada  ayakta kalmasını sağlamaya çalışanlar hep kadınlar. Ama  diğer çalışmalar içinde kadınları göremiyoruz. Kendilerini geri plana çektiklerini tespit ettim. Diğer tespitimizde, insanlarımızda müthiş bir ayrışma ve kopukluk var.Aslında ayni şeyleri konuşup, farklı tellerden yürüyen insanlar var.Kaygılar hep aynı, birbirlerini dinleyip konuşamıyorlar.
Okullarda  inanılmaz derecede yozlaşma var. Kendi kültürümüzü  yaşatmak isterken , aslında bir ayrıştırmaya doğru gidiliyor. Çocuklar Alman öğrencilerin yaptıkları faaliyetlerden geri bırakılıyor. Özellikle Türk öğrenciler dışlanıyor. Burada velilerin büyük hataları var.
Başlangıç olarak Herne’de, daha sonra diğer şehirlerde, özellikle Türk nüfusun yoğun olduğu Köln şehrinde, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve paralelinde Türk –Alman Dostluğu Derneğini  kurarak aydınlık ve kültürel yüzümüzü öne çıkarmamız gerekiyor.  Piyanist Kemal Cem ile yaptığımız görüşmede, okullarda yarım veya bir saatlik konserler vererek kültürel ayağı oluşturmaya çalışacağız.
Sizden ricam burada neler yapabiliriz’ in fikirlerini oluşturmak,  birlikte hareket ederek bunları hayata geçirmemizdir.’ diyerek sözlerini tamamladı.

Tuğba Almışlar- TGB Sekreteri – Endüstri Mühendisi,
Bizlere destek veren annelerimize çok teşekkür ediyorum.Mücadele ile dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Gelecektede en iyi bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu bağlamda TGB’li arkadaşların çizimleriyle Halk Ozanları’nın içinde olduğu 2019 yılı takvimini çıkardık bilgisini vererek, yıllardan beri TGB’nin çıkardığı, Kırmızı- Beyaz isimli derginin tanıtımını yaptı.
 
Aydınlık Gazetesi ve Ulusalkanal Kuzey Ren Westfalya Muhabiri Mehmet Özaydın, yaptığı konuşmada;
Milli davalarımızda, Aydınlık Gazetesinin ve Ulusalkanal’ın yayınlarının önemine vurgu yaptı. Avrupa’ dan herzaman ülkemizin yanında yer alarak yaptıkları eylemlerle kamuoyu oluşturan  TGB ve Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği ve yurttaşlarımıza teşekkür ederek,  Aydınlık Gazetesi  ve Ulusalkanal’a destek olunması çağrısı yaptı.
 
 
 
Etkinlik  Yücel Yıldız’ın müzik dinletisiyle sonlandırıldı.
 
 
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