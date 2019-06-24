TGB'nin eylemleri, İran'da belgesel oldu! "Çuvallanan akbabalar"

Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) çuval eylemleri İran'da belgesel oldu. İranlı yönetmen Muhsin Erdestani Rüstemit tarafından çekilen "Çuvallanan Akbabalar" belgeselinin tanıtım toplantısı Tahran’da gerçekleşti. Çekimleri Türkiye’de gerçekleştirilen belgesel İran devlet televizyonunda yayınlanacak

TGB’nin dünya çapında ses getiren Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiği eylemler İran’da belgesel oldu.



İran Devlet Televizyonunda yayınlanacak belgeselin tanıtım toplantısı İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirirdi.



Fars Haber Ajansında gerçekleşen tanıtım toplantısında çuval eylemlerinden yargılanan Eski TGB yöneticisi ve Ulusal Kanal İran temsilcisi Yakup Aslan da katıldı.



Muhsin Erdestani Rüstemi tarafından çekilen “Çuvallanan Akbabalar” belgeselinde Türk gençliğinin Anti- emperyalist geleneğinin kökleri ve gerçekleştirilen çuval eylemleri anlatıldı.



Belgeselde, 6. Filonun denize dökülmesi eylemlerinde 68 genlik hareketinin lideri Vatan Partisi Genel Başkanı dr. Doğu Perinçek, Eski TGB genelbaşkanları İlker Yücel ve çağdaş Cengiz’in yanı sıra TGB’nin eski ve görevdeki yöneticilerinin röportajları yer alıyor.



Konuşmacılar özel gösterimin ardından izleyicilerin sorularını yanıtladı.



Belgeselin yönetmeni Muhsin Erdestani Rüstemi, "Çuvallanan Akbabalar" belgeselinin mazlum milletlerin emperyalizmle mücadelede birleşmesi amacı ile çekildiğine vurgu yaptı.



"Çuvallanan Akbabalar" belgeselinin anti-emperyalist dünya gençliğine ilham veren bir yapıt olduğuna dikkat çeken Yakup Aslan, emperyalizm karşısında birleşen bölge gençlerinin karşısında kazanma şansının olmadığını söyledi.



ulusal.com.tr



