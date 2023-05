The Economist'ten küstah hareket: Erdoğan’ı hedef aldılar

Türkiye siyasetine yön vermeye çabalayan İngiliz The Economist dergisi skandal hareketinde ısrarı sürdürüyor.



Devamlı Türkiye siyasetini hedef alan dergi bu kez de Twitter hesabında kullandığı kapak görselinde, "Erdoğan gitmeli" ve "Demokrasiyi koru" ifadelerine yer verdi.



The Economist'in Türkiye demokrasisi üzerindeki ifadeleri Twitter hesabına böyle yansıdı:



Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gitmesi gerektiğini" yazan, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi halinde Demirtaş ile ilgili durumun "hızla iyileşeceğini” belirterek kapak hazırlamıştı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu da yabancı basına sık sık demeç vermeyi ihmal etmiyor. Onlardan biri de İngiliz Guardian gazetesi. Gazete, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'yla söyleşisini içeren haberi, “Türkiye demokrasisinin geleceği olarak tanımlanan siyasetçi” başlığıyla yayınladı.



Tükiye'deki seçimlere müdahale eden ve güvensizlik aşılayan başlığın içinde Kılıçdaroğlu'nun, "Bu seçimler uygun koşullarda düzenlenmiyor ama her şeye rağmen kazanacağız. Çünkü halk demokrasi istiyor” sözleri de yer aldı.