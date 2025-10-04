The Guardian uyardı: İran yüz binlerce Afgan’ı Türkiye'ye göndermeye hazırlanıyor!

İngiliz The Guardian gazetesinde yayımlanan habere göre, İran yönetimi uluslararası yaptırımların yeniden devreye girmesinin ardından yeni bir strateji hazırlıyor. Haberde, bu stratejinin bir parçası olarak “yüz binlerce Afgan mültecinin Türkiye ve Irak sınırlarına yönlendirilmesi” planlandığı ileri sürüldü.

Gazete, İran’da hala yaklaşık 2 milyon Afgan mülteci bulunduğunu, 2025 yılı içerisinde ise 1 milyon Afgan’ın sınır dışı edildiğini aktardı. Bu kişilerin yarısının, İsrail’in haziran ayındaki saldırılarından sonra gönderildiği belirtildi.

“İRAN DAHA SALDIRGAN BİR STRATEJİYE GEÇİYOR”

Haberde, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi sonrasında daha sert bir politika benimsemeye hazırlandığı belirtildi.

The Guardian, “İran, nükleer tesislerine yönelik saldırılar ve BM yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin ardından daha saldırgan bir strateji izlemeye hazırlanıyor” ifadelerine yer verdi. Bu strateji kapsamında sadece mültecilerin sınıra yönlendirilmesinin değil, aynı zamanda füze programının genişletilmesi, hava savunmalarının güçlendirilmesi ve BM silah denetçileriyle iş birliğinin askıya alınmasının da değerlendirildiği öne sürüldü.

YÜZ BİNLERCE MÜLTECİ STATÜSÜZ KALDI

Gazete, İran’ın mart ayına kadar yürürlükte olan ve mültecilere sınırlı haklar tanıyan “sayım belgesi” uygulamasını iptal ettiğini, bu nedenle yüz binlerce Afgan mültecinin artık statüsüz hale geldiğini yazdı.

Haberde, bu kararın ardından İran’daki Afganların barınma, sağlık ve eğitim gibi temel haklara erişimlerinin fiilen ortadan kalktığı belirtildi.

The Guardian, İran’ın Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık’taki büyükelçilerini istişare için geri çağırdığını bildirdi. Haberde ayrıca, 18 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi’nde yaptırımları denetleyecek yeni bir komitenin kurulmasının beklendiği, ancak Rusya’nın bu kararı veto edebileceği ifade edildi. Tahran’ın Fransa aracılığıyla BM denetçilerine “sınırlı erişim” önerdiği, fakat ABD’nin bu teklifi reddettiği de haberde yer aldı.

The Guardian’ın haberine göre, Japonya, Kanada ve Türkiye de yeni yaptırımları uygulamaya başladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İran’ın nükleer programıyla bağlantılı kişi ve kurumların mal varlıklarını dondurduğu vurgulandı. Buna karşın Rusya ve Çin, Avrupa’nın bu yaptırımları geri getirme hakkı olmadığını savunarak uygulamalara katılmayacaklarını açıkladı.