Thomas Barrack, Washington’un Suriye Özel temsilcisi olacak

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Washington’un Suriye Özel temsilcisi olacak.

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Thomas Barrack, Washington’un Suriye Özel temsilcisi olacak
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Reuters’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump bu atamayı kısa sürede resmileştirecek.

Suriye’ye yaptırımları kaldırma kararı alan ABD yönetimi yeni bir adım daha atmaya hazırlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack’ı Suriye Özel temsilcisi olarak atayacağı öğrenildi.

Reuters haber ajansının Türkiye’den bir diplomat ve bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre Lübnanlı milyarder iş insanı Thomas Barrack’ın atama duyurusu kısa sürede resmileştirilecek.

Washington’da salı günü düzenlenen ABD-Türkiye, Suriye çalışma grubu görüşmelerine Thomas Barrack da katılmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio ise Senato'daki konuşmasında Ankara'daki Büyükelçi Barrack ve elçilik personellerine, Suriye'deki yerel yetkililerle temas kurma ve sahada gerekli yardımları değerlendirmeleri yönünde tam yetki verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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