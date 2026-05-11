THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular saniyeler içinde tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Katmandu'ya sefer yapan yolcu uçağı, inişin hemen ardından iniş takımlarından duman gelmesi sebebiyle acil durum prosedürüyle tahliye edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular saniyeler içinde tahliye edildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK726 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi yolcu uçağı, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Piste teker koyulmasının ardından uçak taksi yolunda ilerlerken, alt kısımdaki iniş takımlarından duman çıkmaya başladı.

KULEDEN ACİL DURUM TALİMATI

Dumanın tespiti üzerine hava trafik kontrol kulesi ekipleri müdahale ederek tahliye yönünde talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda uçaktaki slide (tahliye kaydırağı) sistemi aktif hale getirildi. Yolcular hızlı bir biçimde kaydıraklar kullanılarak uçaktan dışarı çıkarıldı ve güvenli alana alındı. İşlem sırasında herhangi bir yaralanma vakası yaşanmadı.

DUMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkili teknik ekipler uçağı incelemeye aldı. Planlanan dönüş yolculuğunun aksamaması için ilave bir uçuş takvime eklendi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmelere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"TK726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarı ile tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış, uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir"

İkinci el araç satışında kurallar değişiyor: Tavan fiyat dönemi geliyor!İkinci el araç satışında kurallar değişiyor: Tavan fiyat dönemi geliyor!Yurt
Kayseri'de nefes kesen kurtarma! Komiser alt balkondan ikna ettiKayseri'de nefes kesen kurtarma! Komiser alt balkondan ikna ettiYurt
türk hava yolları katmandu
Günün Manşetleri
Kurban Bayramı öncesi "KKKA" alarmı!
Kültür ve Turizm Bakanlığından 3 yeni halk plajı
İkinci el araç satışında kurallar değişiyor
Tam 11 yıl sonra geri dönüyor!
Yeni haftada İstanbul'da hava nasıl olacak?
FETÖ operasyonda şoke eden ayrıntılar
Mücteba Hamaney'den orduya yeni emirler!
20 yıl vergi yok, borçlara 72 ay taksit geliyor!
Pezeşkiyan: Müzakere teslimiyet değildir
Mehmet Uçum'dan FETÖ analizi: "Tabanı ibadet, üstü ihanet"
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi Gazete manşetleri 11 Mayıs Pazartesi
Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları Altın gram gram rekora koşuyor! 11 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzine zam mı geldi? İşte 11 Mayıs Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları Benzine zam mı geldi? İşte 11 Mayıs Pazartesi il il güncel akaryakıt pompa fiyatları
MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı? MEBBİS il içi atama (tayin) sonuçları açıklandı mı?