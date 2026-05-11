THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular saniyeler içinde tahliye edildi

Türk Hava Yolları'na (THY) ait TK726 sefer sayılı uçuşu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi yolcu uçağı, Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Piste teker koyulmasının ardından uçak taksi yolunda ilerlerken, alt kısımdaki iniş takımlarından duman çıkmaya başladı.

KULEDEN ACİL DURUM TALİMATI

Dumanın tespiti üzerine hava trafik kontrol kulesi ekipleri müdahale ederek tahliye yönünde talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda uçaktaki slide (tahliye kaydırağı) sistemi aktif hale getirildi. Yolcular hızlı bir biçimde kaydıraklar kullanılarak uçaktan dışarı çıkarıldı ve güvenli alana alındı. İşlem sırasında herhangi bir yaralanma vakası yaşanmadı.

DUMANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yetkili teknik ekipler uçağı incelemeye aldı. Planlanan dönüş yolculuğunun aksamaması için ilave bir uçuş takvime eklendi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmelere ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"TK726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarı ile tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış, uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir"