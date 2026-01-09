THY'den İran seferlerine iptal kararı

Türk Hava Yolları (THY), İran'da son günlerde meydana gelen olaylar ve bölgesel gelişmeler nedeniyle uçuş planlamasında zorunlu bir düzenlemeye gitti.

Alınan karar doğrultusunda, 9 Ocak ve 10 Ocak tarihlerinde İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed kentlerine düzenlenmesi planlanan toplam 17 sefer iptal edildi.

YOLCULAR İÇİN BİLGİLENDİRME

İptal kararının ardından şirket tarafından yolculara yönelik resmi bir duyuru yapıldı. Duyuruda, uçuşların güncel durumunun internet sitesi üzerinden kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

THY'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "İran’da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşların güncel durumunu https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden takip edebilirler"