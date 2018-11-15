Ticaret savaşları ve karşılıklı misillemelerle gerilen Pekin Washington hattında bir yandan da temaslar sürüyor. Çin ve ABD, üst düzey ticaret görüşmelerine yeniden başladı.

Washington ile Pekin arasındaki üst düzey ticaret görüşmeler yeniden başladı.



Açıklama Çin Ticaret Bakanlığından geldi. Bakanlık sözcüsü Gao Feng, Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine değindi.



Gao, "İki taraf arasındaki üst düzey ekonomik ve ticari temaslar, Çin ve Amerikan devlet başkanları arasındaki 1 Kasım konuşmasının ardından yeniden başladı" dedi.



Ancak Gao, görüşmelerin ayrıntılarını açıklamadı.



ABD Başkanı Donald Trump Kasım ayı başında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i aramıştı. Trump, ardından Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Çin cumhurbaşkanı Şi Cinping ile uzun ve çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Ağırlıklı olarak ticaret olmak üzere birçok konu hakkında konuştuk. Görüşmelerimiz oldukça iyi gidiyor. " demişti.



İki liderin Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde de bir araya gelmesi bekleniyor.



ulusal.com.tr