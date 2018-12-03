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Ticaret savaşlarında ateşkes

Ticaret savaşlarına geçici mola kararı alındı. Çin, ABD otomobillerine uyguladığı tarifeleri kaldırıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD üretimi otomobillere uyguladığı yüzde 40'lık gümrük vergisini "azaltmayı ve kaldırmayı" kabul ettiğini söyledi.

Ticaret savaşlarında ateşkes

Amerika ve Çin ticaret savaşlarında karşılıklı olarak geri adım attı. 

Trump,  Twitter üzerinden attığı mesajda, "Çin, ABD'den Çin'e giden otomobiller üzerindeki gümrük vergilerini azaltmayı ve kaldırmayı kabul etti. Şu anda bu gümrük vergisi yüzde 40" dedi.

Devlet Başkanı Şi Jinping, haftasonunda Arjantin'de düzenlenen G20 zirvesi kapsamında bir araya gelmiş ve ticaret savaşlarına 90 gün boyunca ara verme konusunda uzlaşma sağlamıştı.

Bu kapsamda ABD,1 Ocak'tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin malı için devreye sokmayı planladığı gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarmayacak. 

Çin de ABD'den tarımsal, endüstriyel ve enerji ürünlerinin alımında artışa gidecek.

Çin'den yapılan açıklamada iki ülkenin piyasalarını açmaya karar verdiğini vurguladı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #çin
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